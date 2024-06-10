10 июня 2024, 11:23
Потепление до 22 градусов ожидает жителей Петрозаводска
В городе могут пройти дожди
Комфортная температура установится в карельской столице со вторника. Днем воздух будет прогреваться до 22 градусов.
По информации ЕДДС, ссылающейся на прогнозирующие организации, 11 июня днем +17, +22, ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Переменная облачность. Но местами пройдут кратковременные дожди.
12 июня петрозаводчанам прогнозируют точно такую же погоду, только дождь будет небольшим и также местами. // фото «Петрозаводск говорит»