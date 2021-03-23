Потенциальные убийцы устроили более 30 аварий на дорогах Карелии

В дорожной полиции Карелии привели статистку аварий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года по вине потенциальных убийц за рулем произошло шесть аварий, в которых травмы получили девять человек, сообщили в Госавтоинспекции. По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 34 ДТП, в которых автомобили получили механические повреждения.

Утром 23 марта в Кондопоге был отстранен от управления автомобилем «Лада» 37-летний водитель «с признаками состояния опьянения». В отношении водителя составили административный материал. По решению суда, автомобилист заплатит штраф 30 тысяч рублей. Также его лишат водительских права на срок от полутора до двух лет.

Накануне в Петрозаводске был остановлен автомобиль ВАЗ. За рулем находилась нетрезвая 21-летняя девушка, ранее лишенная водительских прав. (фото peterburg2.ru)