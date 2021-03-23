Часть трассы «Кола» временно перекроют в Ленинградской области

С 23 по 26 марта на участке федеральной трассы «Кола» перекроют одну полосу для движения транспорта. Речь идет об участке на путепроводе через скотопрогон во Всеволожском районе Ленинградской области.

В этом месте будут ремонтировать пришовную зону деформационного шва. На время работ будет перекрыта одна полоса движения в направлении Петербурга. Работы будут вестись в две смены в круглосуточном режиме.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в месте работ введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов. (фото kzn.ru и sevzap.rosavtodor.ru)