Потенциально опасный астероид летит к Земле

Астероид 138971 (2001 CB21) в четыре раза выше Эйфелевой башни в марте приблизится к Земле. О приближении потенциально опасного космического тела предупредил Роскосом в своем телеграм-канале.

Госкорпорация по космической деятельности назвала дату, когда крупный объект пронесется вблизи нашей планеты – 4 марта.

Астероид диаметром приблизительно 1,3 км пролетит на расстоянии более 4,8 млн км от Земли. Это в десять раз больше, чем расстояние между Землей и Луной. Специалисты Роскосмоса говорят, что волноваться не стоит.

Ранее 8 февраля астероид диаметром в 150 метров пролетел на расстоянии пяти миллионов километров от Земли. (скриншот)