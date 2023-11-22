Посвященный бездомным животным арт-объект откроют в Петрозаводске

Новый арт-объект «Котопесный дом» откроют в столице Карелии. Он посвящен всем брошенным и бездомным кошкам и собакам.

Над арт-объектом трудился известный в городе резчик по камню Сергей Гапанович, автор «Долины зайцев» и новых наскальных рисунков на бордюрах в центре Петрозаводска.

В огромном камне рядом с мэрией мастер вырезал окно, в которое уместил небольшую скульптуру. Что в итоге получилось, можно будет увидеть совсем скоро.

Благотворительный фонд «Рекс» пригласил петрозаводчан на открытие арт-объекта 25 ноября в 12:00 на углу дома №1 по проспекту Ленина. // фото freepik.com