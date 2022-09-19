Посредника мошенников схватили в Петрозаводске

27-летнего курьера задержали по подозрению в совершении серии мошеннических действий в отношении пенсионеров, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Молодому человеку вменяют более десяти эпизодов преступной деятельности. Все преступления были совершены в Петрозаводске в течение двух дней.

В полиции считают, что курьер помогал телефонным мошенникам, обзванивавшим пожилых людей и сообщавших о попавшем в ДТП родственнике. Злоумышленники представлялись родственниками потерпевших, следователями, медработниками и полицейскими. Задержанный забирал у жертв деньги и переводил их на счета сообщников, считают правоохранители.

На допросе подозреваемый сознался в содеянном, он раскаялся и пообещал возместить ущерб. Оказалось, что он живет в Петербурге, а о легком заработке узнал из Интернета, с «работодателем» поддерживал связь в мессенджере. Сначала подозреваемый «работал» в Санкт-Петербурге, а затем приехал в Карелию. За два дня ему удалось похитить у пожилых горожанок более двух миллионов рублей. Полиция завела уголовные дела. Пресс-служба МВД опубликовала видео с подозреваемым. (фото скриншот)