После взрыва бытового газа в Костомукше проверку проведет прокуратура

Факт взрыва бытового газа в Костомукше подтвердила прокуратура. Надзорное ведомство ведет проверку, сообщили в его пресс-службе 20 мая.

Газ взорвался в доме на Звездной улице вечером 18 мая, это было примерно в 20:00, уточнили в прокуратуре. После взрыва в жилом доме начался пожар.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора города Антон Лямзин.

В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования. По итогам примут меры прокурорского реагирования. // фото: прокуратура Карелии