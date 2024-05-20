20 мая 2024, 19:46
После взрыва бытового газа в Костомукше проверку проведет прокуратура
На место ЧП выезжал и.о. городского прокурора
Факт взрыва бытового газа в Костомукше подтвердила прокуратура. Надзорное ведомство ведет проверку, сообщили в его пресс-службе 20 мая.
Газ взорвался в доме на Звездной улице вечером 18 мая, это было примерно в 20:00, уточнили в прокуратуре. После взрыва в жилом доме начался пожар.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора города Антон Лямзин.
В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования. По итогам примут меры прокурорского реагирования. // фото: прокуратура Карелии