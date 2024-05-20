Еще один военнослужащий из Карелии погиб на СВО

Еще один уроженец Карелии погиб на специальной военной операции. Это Антон Медведев из Медвежьегорского района, сообщили в паблике администрации.

- Приносим искренние и глубокие соболезнования родным и близким Антона,

- написали районные власти в официальной группе.

О дате и времени прощания и похорон сообщат позднее. // фото: администрация Медвежьегорского района, freepik.com