20 мая 2024, 19:12
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на СВО
О гибели Антона Медведева сообщили в администрации Медвежьегорского района
Еще один уроженец Карелии погиб на специальной военной операции. Это Антон Медведев из Медвежьегорского района, сообщили в паблике администрации.
- Приносим искренние и глубокие соболезнования родным и близким Антона,
- написали районные власти в официальной группе.
О дате и времени прощания и похорон сообщат позднее. // фото: администрация Медвежьегорского района, freepik.com