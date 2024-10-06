После аварии автомобиль вылетел на пешеходную дорожку

Два автомобиля не поделили перекресток улиц Промышленная-Пробная в карельской столице.

После удара одна машина оказалась на пешеходной дорожке, а другая на пешеходном переходе.

Судя по кадрам, с одной стороны перед перекрестком установлены знаки «Конец главной дороги» и «Уступи дорогу».

Момент столкновения попал в кадр городской камеры наблюдения CityLink. // фото стоп-кадр видео