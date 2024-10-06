06 октября 2024, 17:14
После аварии автомобиль вылетел на пешеходную дорожку
На Зареке два автомобиля не поделили перекресток
Два автомобиля не поделили перекресток улиц Промышленная-Пробная в карельской столице.
После удара одна машина оказалась на пешеходной дорожке, а другая на пешеходном переходе.
Судя по кадрам, с одной стороны перед перекрестком установлены знаки «Конец главной дороги» и «Уступи дорогу».
Момент столкновения попал в кадр городской камеры наблюдения CityLink. // фото стоп-кадр видео