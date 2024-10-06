Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

Утром в воскресенье на Октябрьском проспекте в столице Карелии произошла авария.

Один автомобиль совершал левый поворот, другой двигался прямо. От удара одну из машин развернуло так, что она оказалась ровно за стоп-линией на встречной полосе. А одна так и осталась стоять по середине перекрестка.

Испугались лишь птицы, которые разлетелись с тротуара в разные стороны. Момент столкновения попал на камеру CityLink. // фото стоп-кадр