Поиск не дал результата - загадочно исчезнувшую Ангелину не нашли

Добровольцы выходили на поиски 17-летней Ангелины Лачугиной 5 октября.

Найти следов пропавшей девушки не удалось. Поисковики отряда «Длинный берег» пообещали продолжить поиски Ангелины.

«Поиск Ангелины не привел к каким-нибудь результатам. Если кто знает или видел что-то, просим сообщить, это может помочь в поиске! Анонимность вашу мы гарантируем. Поиск будет продолжен»,

- сообщили добровольцы.

Девушка пропала в Карелии 18 августа, с тех пор ее ищут. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетней в Медвежьегорском районе. Она находится в федеральном розыске. // фото vk.com/public211564583