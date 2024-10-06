Драка произошла в кафе в центре Петрозаводска

В петрозаводском кафе произошла драка. Молодые люди пускали в ход руки и ноги. Разнимать разгоряченных парней пытались девушки, некоторые посетители наблюдали за происходящим. Что стало причиной конфликта – не известно, как и количество пострадавших.

Как утверждается в телеграм-канале «Карельский дворик», инцидент произошел в кафе «Мансарда» утром 6 октября. Судя по видео, одному мужчине в кровь разбили лицо. // фото стоп-кадр видео