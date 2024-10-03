Посетитель ресторана ударил официантку по лицу и разгромил терминал

Одному из ресторанов в Петрозаводске понадобилась помощь силовиков. Персонал нажал тревожную кнопку из-за агрессивного посетителя, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Старший сотрудник службы охраны рассказал прибывшему патрулю, что мужчина ударил по лицу официантку и сломал терминал для оплаты.

Наряд задержал 28-летнего дебошира и доставил в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия