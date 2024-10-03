Очередной аварийный дом загорелся в Петрозаводске

Накануне в Петрозаводске вспыхнул двухэтажный дом. Пожар произошел в расселенном доме на улице Державина, 10. Об этом нам сообщили в МЧС по Карелии.

По данным ведомства, сегодня в 14:06 поступило сообщение о пожаре в расселенном доме. Сообщили о возгорании прохожие. От МЧС к ликвидации возгорания привлекались восемь единиц техники и 20 спасателей. К 15:14 пожар ликвидирован полностью. Пострадавших нет.

Как сообщили очевидцы, дом хоть и расселен, но оттуда иногда выходят люди, которые и могли устроить пожар. Причины возгорания уточняются, на месте работал инспектор и наш корреспондент.