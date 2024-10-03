Взрослый мужчина отобрал деньги у ребенка в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился местный житель. Он рассказал о том, что неизвестный мужчина украл деньги у его несовершеннолетней дочери, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил горожанин, он дал дочери пятитысячную купюру и попросил сходить в магазин. Когда девочка выходила из торговой точки, она обронила сдачу. Деньги сразу же начал быстро собирать прохожий. Он забрал почти все, отдав ребенку лишь небольшую часть. Мужчина похитил 3000 рублей.

49-летний подозреваемый был найден. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. // Фото: unsplash.com / Annie Spratt