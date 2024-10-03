03 октября 2024, 11:49
Мать малыша превысила дозу нейролептика в 75 раз – его пытаются спасти
Врачи в Петербурге борются за жизнь шестилетнего ребенка с серьезным отравлением
Врачи в детской больнице имени Филатова в Петербурге борются за жизнь шестилетнего мальчика. По предварительной информации, его мама допустила ошибку с дозировкой медикамента, передает 3 октября Агентство журналистских расследований.
Мальчика доставили в больницу ночью с улицы Маршала Жукова с тяжелейшим отравлением, его состояние тяжелое, он находится в реанимации.
Мать рассказала сотрудникам полиции, что по ошибке вместо одной капли антипсихотического препарата дала сыну 75 капель. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. // фото: unsplash.com