Мать малыша превысила дозу нейролептика в 75 раз – его пытаются спасти

Врачи в детской больнице имени Филатова в Петербурге борются за жизнь шестилетнего мальчика. По предварительной информации, его мама допустила ошибку с дозировкой медикамента, передает 3 октября Агентство журналистских расследований.

Мальчика доставили в больницу ночью с улицы Маршала Жукова с тяжелейшим отравлением, его состояние тяжелое, он находится в реанимации.

Мать рассказала сотрудникам полиции, что по ошибке вместо одной капли антипсихотического препарата дала сыну 75 капель. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. // фото: unsplash.com