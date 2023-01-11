Посетитель разнес стеллаж с алкоголем в кафе в Карелии

В Медвежьегорске сотрудники Росгвардии во вторник выезжали на тревожный вызов в заведение общепита. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в одном из кафе некий посетитель опрокинул стеллаж с алкоголем. После случившегося мужчина спешно скрылся с места происшествия. Вскоре он был найден стражами порядка - далеко от заведения уйти подозреваемый не успел.

Нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Причиненный кафе ущерб устанавливается. // Фото: unsplash.com