11 января 2023, 16:12
Посетитель разнес стеллаж с алкоголем в кафе в Карелии
В Медвежьегорске росгвардейцы задержали дебошира
В Медвежьегорске сотрудники Росгвардии во вторник выезжали на тревожный вызов в заведение общепита. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что в одном из кафе некий посетитель опрокинул стеллаж с алкоголем. После случившегося мужчина спешно скрылся с места происшествия. Вскоре он был найден стражами порядка - далеко от заведения уйти подозреваемый не успел.
Нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Причиненный кафе ущерб устанавливается. // Фото: unsplash.com