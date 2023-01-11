11 января 2023, 15:04
Пожар вспыхнул ночью на юге Карелии
В Олонецком районе пожарные пытались спасти хозпостройку
Минувшей ночью на юге Карелии произошел пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.
Сигнал о возгорании в деревне Судалица поступил на пульт дежурного в 1:30. На место происшествия выехали две единицы техники и восемь специалистов пожарной части Олонца. Выяснилось, что горит хозпостройка. Судя по опубликованному видео, строение спасти не удалось.
В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. // Фото, видео: паблик ОПС по Олонецкому району