Пожар вспыхнул ночью на юге Карелии

Минувшей ночью на юге Карелии произошел пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сигнал о возгорании в деревне Судалица поступил на пульт дежурного в 1:30. На место происшествия выехали две единицы техники и восемь специалистов пожарной части Олонца. Выяснилось, что горит хозпостройка. Судя по опубликованному видео, строение спасти не удалось.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. // Фото, видео: паблик ОПС по Олонецкому району