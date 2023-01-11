11 января 2023, 14:53
В МВД считают, что в одном из ТРЦ может скрываться женщина-грабитель
Полиция разыскивает подозреваемую Алину Шуневич
В карельской столице разыскивают предполагаемую злоумышленницу. Полиция подозревает Алину Шуневич, 1985 года рождения, в грабеже. Женщина прячется от следователей.
По информации регионального МВД, разыскиваемая женщина может находиться в торгово-развлекательных центрах и магазинах самообслуживания в Петрозаводске.
Бдительных горожан, которые увидят разыскиваемую или знают, где она скрывается, просят звонить по телефонам: 8 921-011-8696, 8 911-426-8177.