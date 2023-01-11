11 января 2023, 14:53
Происшествия

В МВД считают, что в одном из ТРЦ может скрываться женщина-грабитель

Полиция разыскивает подозреваемую Алину Шуневич

В карельской столице разыскивают предполагаемую злоумышленницу. Полиция подозревает Алину Шуневич, 1985 года рождения, в грабеже. Женщина прячется от следователей.

По информации регионального МВД, разыскиваемая женщина может находиться в торгово-развлекательных центрах и магазинах самообслуживания в Петрозаводске.

Бдительных горожан, которые увидят разыскиваемую или знают, где она скрывается, просят  звонить по телефонам: 8 921-011-8696, 8 911-426-8177.

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Полиция