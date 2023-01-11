Женщина покупала у проверенного лично продавца и все же лишилась денег

Женщина в Медвежьегорском районе совершала покупки через интернет и пострадала. Она добровольно перевела мошенникам 15 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Покупательница присмотрела спецодежду в социальной сети и написала, что хочет ее заказать. Продавец ответил, что нужно внести предоплату в сумме 15 тысяч рублей.

Поскольку женщина уже имела дело с ним раньше, то без колебаний перевела деньги. Однако оказалось, что заплатила она вовсе не тому, кому хотела.

Мошенники писали ей страницы-клона, которая была очень похожа на настоящую. // фото: freepik.com