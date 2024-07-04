Посаженные с любовью сосны у часовни в Деревянном могут снести

4 июля судья Верховного суда Карелии Наталья Иванова приняла решение по коллективному иску жителей села Деревянное к Совету Прионежского района.

Пятьдесят граждан обратились в суд, чтобы не допустить вырубки деревьев в рекреационной зоне около часовни. Истцы пытались оспорить генплан Деревянского сельского поселения и правила землепользования и застройки, который был принят в 2020 году.

Согласно новому генплану, рекреационная зона попала в зону жилой застройки. Позднее там было выделено два участка многодетным семьям под строительство жилья.

Как рассказала одна из истцов Тамара Школа, в 2011 году жители села высадили на спорной территории деревья, которые теперь могут вырубить. Саженцы сосен были предоставлены Прионежским лесничеством. По словам женщины, когда впервые в России отмечали всероссийский день посадки леса, в Деревянном при участии местной администрация была организована посадка сосен возле церкви Петра и Павла. Мероприятие проходило торжественно с песнями, танцами, словами о необходимости беречь лес. Священник освятил саженцы. Люди приходили целыми семьями с детьми, чтобы поучаствовать в том мероприятии. За 13 лет деревья выросли, создав живописный ландшафт возле церкви и находящейся здесь фермы. Территория стала местом отдыха сельчан, а возле церкви на средства граждан была организована гостевая общественная стоянка для тех, кто приезжает на богослужение.

Представитель ответчика Алена Волкова настаивала, что общественная территория не была официально оформлена, а значит никаких нарушений нет. Прокурор поддержал эту позицию. На суде было представлено письмо от разработчика генплана - компании «Архивариус», где пояснили, что зону зеленых насаждений ликвидировали как не имеющую смысла.

Другими словами, проектировщики самостоятельно приняли такое решение. При этом Деревянская администрация считает, что в генплан закралась ошибка и зеленую зону нужно сохранить. Истцы настаивали, что место общего пользования, которое создавалось всем селом, отдали в частные руки и это недопустимо.

Судья Наталья Иванова отказала в удовлетворении иска. Теперь граждане намерены оспорить это решение в апелляционной инстанции. // фото «Петрозаводск говорит»