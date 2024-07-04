Автомотофестиваль «Гирвас» вновь пройдет в Карелии

Как сообщили в Администрации Кондопожского района, в субботу, 20 июля состоится автомобильный фестиваль «Гирвас 2024».

Любители экстремальной езды встретятся на трассе в окрестностях поселка Гирвас. Участников заездов ждет «Песчаный спринт» и GPS-ориентирование. Можно выступить в разных категориях: спорт, лайт, гость, ATV, мото.

Кроме джиперов, на фестивале будут гонять на мотоциклах и квадроциклах. Напомним, что «Каменный триал» теперь не проводится, так как место Поор-порог входит в особо охраняемую территорию и ездить на машинах там запрещено.

Популярное среди любителей автоспорта семейное мероприятие не изменяет своим традициям и заявляет в этом году новую тему фестиваля - "Музыка". Напомним, семейный фестиваль спорта и моторов «Гирвас» проходит с 2008 года. И каждый раз организаторы придумывали какую-то тему. За 15 лет были: «Русские сказки», «Пиратская вечеринка», «Индейцы против ковбоев», «Межгалактические гонки», «Назад в СССР», «Мифы Древнего Гирваса», «10 лет – полет нормальный», «Джип-Шапито».

Гостям предлагают окунуться в мир музыки, от души потанцевать, послушать и попеть песни, а также принять участие в конкурсе костюмов. Можно, например, предстать в образах Boney M, Army of Lovers или группы Мираж. Можно стать ярким Принцем или эпатажной Жанной Агузаровой, можно выбрать Надежду Кадышеву или Майкла Джексона… А если вы владеете музыкальными инструментами или поете, можно блеснуть своими талантами, согласовав выступление с организаторами.

На фестивале ожидается много интересного: помимо автомобильной соревновательной составляющей для гостей готовятся веселые и несложные пешеходные этапы и развлекательная программа.

Также свою продукцию представят карельские производители, планируется выставка машин с аэрографией и ретро-автомобилей, полевая кухня, выступление служебных собак, и, конечно, много музыки. Для проведения мероприятия организаторы мероприятия получили все необходимые согласования.

Гирвас Disko: 20 июля, поселок Гирвас Кондопожского района (62.478631, 33.704543).

Время проведения 11.00 – 19.00. Праздник состоится в любую погоду. Возрастное ограничение 0+.

Мероприятие открытое, вход для зрителей бесплатный, сообщили в госпаблике.

//Фото: https://vk.com/auto_girvas