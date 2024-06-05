Высаженные гражданами деревья чиновники хотят пустить под снос

Текст, фото: Антонина Кябелева

5 июня 2024 года в Верховном суде Республики Карелия началось рассмотрение коллективного иска жителей села Деревянное к Совету Прионежского района. Пятьдесят граждан пытаются отстоять лесопарковую зону от вырубки.

Парадоксально, но именно жители села посадили деревья, над которыми теперь с легкой руки карельского Министерства имущественных и земельных отношений (МИЗО) нависла опасность уничтожения. В качестве заинтересованного лица была привлечена администрация Прионежского района.

Тамара Школа

Тамара Школа, одна из истцов, рассказала, что заставило людей обратиться в суд:

«14 мая 2011 года, когда впервые в России отмечался Всероссийский день посадки леса, в Деревянном при участии местной администрация была организована посадка сосен возле церкви Петра и Павла. Мероприятие проходило в торжественной обстановке, с песнями, танцами, с проникновенными словами о необходимости беречь лес. Священник освятил саженцы. Люди приходили целыми семьями с детьми, чтобы поучаствовать в мероприятии».

Саженцы были предоставлены Прионежским лесничеством. За 13 лет деревья выросли, создав живописный ландшафт возле церкви и находящейся здесь фермы. Территория стала местом отдыха сельчан, а возле церкви на средства граждан была организована гостевая общественная стоянка для тех, кто приезжает на богослужение.

Фото предоставила Тамара Школа

В конце 2023 года, рассказала Школа, ей позвонил кадастровый инженер, чтобы согласовать межевание участков. Она с удивлением узнала, что на территории, где выросли сосны, выделяются два земельных участка многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Тревожная новость быстро распространилась по селу. Граждане пытались достучаться до различных органов власти, но осознав, что решение о выделении участков под ИЖС никто менять не намерен, обратились в суд. Истцы пытаются оспорить принятый в 2020 году Генплан Деревянского сельского поселения и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в части спорной территории.

В прежних правилах землепользования и застройки данная территория была отнесена к зоне Р 6 (зеленые массивы) и к зоне О 4 (зона культовых объектов). В соответствии с новым Генпланом и ПЗЗ фактически общественная территория превратилась в зону жилой застройки.

Так как земля находилась в собственности, права на которую не разграничены, то распоряжается ею МИЗО. В министерстве приняли решение выделить эти участки двум многодетным семьям. В суде Алена Волкова, представляющая интересы Прионежской администрации, утверждала, что с районной администрацией сотрудники министерства не согласовывали выделение участком под ИЖС. Интересно, что администрация Деревянского сельского поселения фактически встала на сторону истцов, посчитав, что в Генплане и ПЗЗ была допущена ошибка, которая касается отнесения лесопарковой зоны к зоне ИЖС.

Представитель интересов истцов Ольга Манышева отметила, что посаженные деревья являются муниципальной собственностью и составляют неприкосновенный фонд поселения. По ее мнению, существует правовая коллизия между Градостроительным кодексом РФ, где утверждение генпланов относится к полномочиям сельских поселений, и законом об общих принципах организации местного самоуправления, в котором эти полномочия переданы районным администрациям. Она считает, что сельские поселения должны утверждать генпланы, а значит действующий на сегодня документ принят неполномочным органом.

Существует еще один принципиальный момент. Земельные участки были нарезаны в непосредственной близости от животноводческой фермы, которая должна иметь санитарно-защитную зону. Мало того, что санитарная зона не установлена, но, как отметила Тамара Школа, один из участков под ИЖС перекрыл проезд на ферму.

Алена Волкова отметила, что земельный участок, где граждане сажали сосны, не был официально оформлен:

«По сути, жители села Деревянное просто посадили деревья в то место, в которое они захотели, не имея на то никаких законных оснований».

Хотя она и подтвердила, что в прежнем ПЗЗ этот участок относился к зоне зеленых насаждений. Санитарно-защитная зона вокруг фермы до сих пор не утверждена, а только запланирована. Волкова отметила, что внесение изменений в генплан - процесс длительный и дорогостоящий. Она считает, что при данных обстоятельствах решение МИЗО о предоставлении участков многодетным семья «вполне законно».

Школа возразила, что именно сельская администрация определяла территорию и непосредственно участвовала в высадке деревьев: «Мы сами не могли где угодно посадить».

Судья Наталья Иванова поинтересовалась, почему в новом генплане не была отражена рекреационная зона зеленых насаждений? Волкова ответила, что раз санитарно-защитная зона не была утверждена, то это позволяло гражданам оспаривать в судах решение администрации об отказе в выделении участков в таких местах.

«Органы местного самоуправление устали от подобных споров, судебных споров, я имею в виду»,

- сказала Волкова.

Тамара Школа поинтересовалась, существует ли межведомственное взаимодействие между МИЗО и районной администрацией в вопросах выделения земельных участков? Волкова сказала, что министерство при выделении участков не согласует свои действия с администрацией района.

Судья приняла решение привлечь к делу граждан, которым было выделено два земельных участка под ИЖС. Следующее судебное заседание намечено на 19 июня.

Что мы имеем в итоге? Граждан сподвигли на участие в посадке деревьев. Торжественно обставили это мероприятие. Люди с радостью откликнулись, пришли с детьми, почувствовали гордость за то, что сами меняют облик села. А потом выясняется, что никому эти "души прекрасные порывы" не нужны. Да к тому же в районной администрации устали. Теперь у нас другие приоритеты.

«У нас политика государства Российской Федерации – предоставление земельных участков, в том числе многодетным семьям»,

- заметила в суде Волкова.

Понятно? Оказывается, во всем виновата политика государства. И, может, даже лично Путин. Вот так просто можно объяснить любые управленческие «перекосы» и элементарное нежелание чиновников думать о том, насколько благополучно будут жить люди в селах и городах, где нет ни зон отдыха, ни парков, ни спортивных площадок, ни медицинских учреждений. Косячат и тупят местные чинуши - а ответственность спихивают на федералов. Удобно.

Не случайно, многие семьи, не видя перспектив для себя и своих детей, предпочитают уезжать из Карелии, где в погоне за красивыми отчетами чиновники готовы выделять участки по ИЖС хоть рядом с пляжем, хоть в сосновом бору, хоть на кладбище. Стоит ли удивляться, что, судя по опросам в Беломорском и Кемском районах, после решения вопроса с чистой водой граждане назвали самой острой проблемой дефицит мест для отдыха.

В прошлом году в Кончезере разгорелся скандал из-за того, что МИЗО выделило участки под ИЖС прямо в сосновом бору. Тогда глава Кончезерского поселения Алексей Нефедов рассказал, что сам в декабре 2022 года с удивлением обнаружил три вновь сформированных земельных участка в Кончезере. По его словам, обычно при рассмотрении вопроса о выделении того или иного участка на территории населенного пункта из МИЗО в органы местного самоуправления приходит запрос о том, возможно это или нет. Он утверждал, что это обычная практика. Но по трем участкам, которые нарезали в сосновом бору, если верить Нефедову, министерство решило ни с кем не советоваться.

Судя по шквалу скандалов, связанных с выделением участков в самых живописных и красивых местах Карелии, чиновники, как говорится, «вошли во вкус». Отстоять традиционные места отдыха удается очень редко. И, похоже, в Карелии нет силы, способной остановить эту «земельную вакханалию».