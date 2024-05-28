«Приход войск – это способ решить проблему с водой»

Текст, фото: Антонина Кябелева

Тему строительства глубоководного порта в Кеми карельское правительство «мурыжит» последние лет десять. Идея эта возникла еще во времена губернаторства Александра Худилайнена. В 2014 году на инвестиционном форуме в Сочи было даже подписано соглашение о строительстве кемского порта за 12 миллиардов рублей. Предполагалось, что первые суда порт примет в 2020 году.

Планы инвестора остались только на бумаге, строительства так и не началось, но вот сама идея до сих пор жива, хотя географически сильно трансформировалась. О порте, правда, не в Кеми, а в Беломорске, вспомнили на форуме «Арктика - наш общий дом», который недавно состоялся в Петрозаводске.

В Законодательном собрании РК, где прошла одна из сессий форума, выступил представитель ООО «КБ Стрелка» Григорий Ревзин, который рассказал о разработке мастер-плана по развитию Кемско-Беломорской агломерации. Судя по публикациям в СМИ, бюро превратилось в прибыльный бизнес и стало чуть ли не главной в стране организацией по благоустройству городского пространства. Один из самых известных проектов – парк «Зарядье» в Москве.

Ревзин начал издалека. Кемско-Беломорскую агломерацию он предложил рассматривать как составляющую Северного морского пути с «выходом в глобальный мир и выходом на глобальные рынки».

Мастер-планы, по словам выступающего, являются новым инструментом планирования, который стали применять в современной России с 2018 года.

«Мастер-план, в принципе, это политика социальная и экономическая, положенная на территорию»,

- сказал Ревзин.

По его словам, впервые идею мастер-планов пытались реализовать в 1920 году. «Генеральный план города – это практически то же самое, что мастер-план», - продолжил представитель ООО «КБ Стрелка». Но планы развития территории «выпали» из генпланов. Бюро намерено соединить план развития территории с генпланом в так называемых мастер-планах.

В 2024 году президент страны предложил разработать 200 мастер-планов для различных городов и агломераций России. Финансировать эти работы поручили трем банкам - Сбербанку, ВЭБ и банку «Дом РФ». На благоустройство и разработку проектов предполагается выделить колоссальную сумму – порядка 360 миллиардов рублей.

Говоря о перспективах развития Кемско-Беломорской агломерации, Григорий Ревзин сделал акцент на строительство порта. В качестве возможных грузов для нового порта он назвал продукцию АО «Карельский окатыш» и щебень.

Второй акцент он сделал на планах возрождения Ленинградского военного округа. По информации Ревзина, в Кемь и Беломорск могут приехать порядка 10 тысяч военных с семьями. Но инфраструктура в карельских городах, по его оценке, абсолютно не приспособлена к подобному наплыву, как он выразился, «квалифицированных людей». Еще одна составляющая будущего развития – туризм.

Кемь

Однако, по мнению Григория Ревзина, масштаб задуманных проектов не соответствует, мягко говоря, небольшому населению (порядка 25 тысяч человек), проживающему на территории Кемско-Беломорской агломерации:

«У населения нет никаких возможностей выполнять эти проекты».

В общем, планы есть, а людей нет.

С целью выяснить, а что, собственно говоря, хотят сами люди, был проведен опрос жителей Кемского и Беломорского районов. Выяснилось, что самая больная проблема – это ужасающее состояние воды. Речь идет о водопроводных и канализационных сооружениях: 42,7 процента опрошенных назвали проблему чистой воды самой острой. На втором месте по актуальности - отсутствие мест для отдыха с детьми (19,8 процента), на третьем – дефицит мест для культурного отдыха (17,9 процента).

Как ООО «КБ Стрелка» предлагает соединить крупные проекты, реальность и пожелания местных жителей? В качестве главного решения он назвал строительство порта с соответствующей инфраструктурой. Причем не в Кеми, о чем на протяжении последних 10 лет мечтали (по-другому не скажешь) в карельском правительстве, а в Беломорском районе. Строительство порта для крупных судов возможно за пределами Беломорска, но его стоимость оценивается в 60 миллиардов рублей. «И никакой окатыш никогда не окупит. Ну как никогда? За двадцать лет окупит. Но за пределами инвестиционного цикла находится эта программа», - заметил представитель бюро.

Создание более скромного порта в самом Беломорске оценивается в 40 миллиардов рублей, но, по мнению Григория Ревзина, создаст массу экологических проблем.

Оптимальный вариант, по его словам, возведение мелководного порта для судов класса река-море.

Реализация крупных проектов, судя по словам Ревзина, зависит от прихода военных:

«Мы считаем, что приход туда 10 тысяч новых людей позволяет ставить вопрос о создании инфраструктуры для обеспечения их и остальных жителей современным качественным жильем. Приход войск – это способ решить проблему с водой, решить проблему с инфраструктурой».

Разработка мастер-плана должна быть завершена к 1 июля 2024 года. Но, предупредил Ревзин, это не окончательный документ, а скорее приблизительный план, на основе которого должны приниматься конкретные решения.

Я поинтересовалась, а учитывались ли при разработке мастер-плана агломерации прожекты карельского правительства по строительству глубоководного порта в Кеми? Ревзин сказал, что не обладает данными о преимуществе порта в Кеми перед портом в Беломорске, который хотят логистически соединить с Беломоро-Балтийским каналом, да и сам проект кемского порта отсутствует. По его мнению, порт в Кеми должен быть туристическим: «Если вы когда-нибудь пробовали соединять туристический порт с грузовым портом, вы понимаете, что это катастрофа». Он добавил, что пока не понимает, какими силами все это реализовывать, а точнее какими возможностями будет располагать Ленинградский военный округ «для движения этой проблемы».

Выступление Ревзина вызвало довольно резкую реакцию депутата Госдумы Валентины Пивненко. Она вспомнила работу над концепцией социально-экономического развития к 100-летию Карелии.

«Сперва нужно рассчитать баланс грузов возможный по использованию портов, а потом уже решать вопрос о их строительстве или реконструкции тех объектов, которые остались. На сегодня этот баланс не рассчитан, потому что предварительные показатели они говорят о том, что окупаемости не будет. На сегодняшний день эта ситуация нерешенная. Не потому, что ее не согласовать, а потому что она не подготовлена»,

- сказала Пивненко.

Валентину Пивненко понять нетрудно. Что, собственно говоря, нам предлагает мастер-план? Планируется построить порт, но никаких реальных расчетов, которые бы оправдывали его экономическую целесообразность, не существует. Не известно, где лучше создавать порт, и нужен ли он вообще. Где те грузы, которые будут в этом порту перевливаться? Где флот, который будет эти грузы перевозить? Неизвестно даже, каким силами можно осуществить этот проект. У Ревзина одна надежда на Ленинградский военный округ, о планах которого ему тоже мало что известно. Местное население заботит проблема чистой воды и создание мест отдыха. Если вдуматься, мастер-план не дает ни одного ответа на поставленные вопросы. В этой ситуации он больше напоминает очередной никому не нужный прожект, на разработку которого скорее всего выделяются кругленькие суммы. Деньги, безусловно, освоят. В этом я не сомневаюсь. Вот только опасаюсь, что в итоге мы получим очередной бессмысленный документ, который никак не согласуется с реальностью.

Недавно министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев беседовал с журналистом нашего издания по поводу строительства порта.

Он рассказывал о необходимости разработать инвестиционную декларацию стоимостью 10-12 миллионов рублей, в рамках которой будут проанализированы портовые возможности Кеми и Беломорска.

«В рамках развития агломерации мы заявляем и строительство порта. Будет ли это глубоководный порт в Кеми или причальные сооружения и в Беломорске, и в Кеми для грузового и пассажирского сообщения – пока сказать не могу. Порт – слишком громко звучит»,

- сказал Ермолаев.

Наблюдая со стороны за десятилетним «марафоном» чиновников, рассказывающим жителям республики о своих портовых фантазиях, невольно поражаешься «продуктами» управленческой мысли в республике. Это как нужно постараться, чтобы за десять лет даже не проанализировать портовые возможности двух небольших городов.

Я очень хочу ошибиться, но мне кажется, что при нынешнем качестве экономического управления республикой, нам в лучше случае «светит» очередной бессмысленный и недешевый документ о намерениях. Но, согласитесь, для этого много ума не надо. Лишь бы выделялись бюджетные деньги.