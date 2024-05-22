На строительстве глубоководного порта в Кеми, похоже, поставили крест

В среду, 22 мая, в ЗС РК состоялось заседание секции «Арктическся Карелия» в рамках проходящего в Петрозаводске форума «Арктика - наш общий дом». Наиболее любопытным оказалось выступление Григория Ревзина, представляющего ООО «КБ Стрелка».

Данная организация по поручению президента России разрабатывает мастер-планы для различных территорий на деньги ВТБ, Сбербанка и банка «Дом РФ «. Для Карелии разрабатывается мастер-план по развитию Кемско-Беломорской агломерации.

Ревзин считает, что крупные проекты, которые бы хотели реализовать в рамках новой агломерации, не соответствуют низкому социально - экономическому уровню Кемского и Беломорского районов, которые он охарактеризовал как депрессивные. Здесь проживает всего 22 тысячи человек, и это ещё одна проблема.

Ревзин напомнил, что планируется возрождение Ленинградского военного округа, и в Кемь и Беломорск может приехать порядка 10 тысяч человек. Но принять их Кемь и Беломорск не смогут из-за неразвитой инфраструктуры.

С другой стороны, приход военных, по мнению Григория Ревзина, поможет оживить жилищное строительство и решить самую больную проблему в Кеми и Бедомрске - строительство очистных сооружений. Именно проблемы с чистой водой по проведённым опросам жители Беломорского и Кемского районов считают самой острой. 42% опрошенных назвали её главной проблемой.

Интересно, что в мастер - плане похоже поставлен крест на строительстве глубоководного порта в Кеми, о котором правительство Карелии рассказывало последние 10 лет. Теперь хотят строить большой порт в Беломорске.

Депутат Валентина Пивненко довольно резко заметила, что разговоры о строительстве порта не подкреплены экономическими расчётами. По её мнению, сначала нужно понять, будет ли порт окупаемым, а потом вести речь о строительстве. Она напомнила, что мастер - план нужно подготовить до 1 июля 2024 года. // фото: Антонина Кябелева/ «Петрозаводск говорит»