Две марки топлива подорожали на заправках Карелии

В Карелии за неделю с 16 по 22 декабря снова изменились не в лучшую сторону цены на топливо. Об этом сообщает Карелиястат.

По данным статистического ведомства, бензин марки АИ-98 и выше стал дороже на 0,3%. Дизельное топливо выросло в цене на 0,2%. Цены на остальные марки бензина не изменились.

Мониторинг стоимости топлива проводится на автозаправочных станциях Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.

Ранее сообщалось о том, что освещение появилось на темном перекрестке в Петрозаводске.