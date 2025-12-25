25 декабря 2025, 11:16
Две марки топлива подорожали на заправках Карелии
Цены на бензин изменились в республике за неделю
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Карелии за неделю с 16 по 22 декабря снова изменились не в лучшую сторону цены на топливо. Об этом сообщает Карелиястат.
По данным статистического ведомства, бензин марки АИ-98 и выше стал дороже на 0,3%. Дизельное топливо выросло в цене на 0,2%. Цены на остальные марки бензина не изменились.
Мониторинг стоимости топлива проводится на автозаправочных станциях Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.
