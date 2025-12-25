Учитель из России оказался в тайской тюрьме после опозданий на работу

Российский педагог оказался в тюрьме в Таиланде после двух опозданий на работу. Об этом сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на «Московский комсомолец».

40-летний житель Благовещенска уехал в Таиланд в 2022 году и устроился преподавателем английского языка и физкультуры. После двух опозданий мужчину уволили, а затем аннулировали визу.

По информации источника, россиянин попытался выехать за границу через Бангкок для обновления штампа о разрешенном сроке пребывания, но его задержали и отправили в депортационный СИЗО.

По словам волонтера, случайно обнаружившей россиянина в изоляторе, мужчина находится без еды и воды, спит на бетонном полу. Он просит найти его отца в Благовещенске. С родными у россиянина нет связи - телефон на руки не дают. Без помощи близких мужчина не сможет вернуться в Россию. Ему нужен билет на вылет и сопровождение с документами, сообщает источник.