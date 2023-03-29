Старое кладбище в карельской деревне отдали под огороды

Текст: Антонина Кябелева, фото: Алина Гапеева

О том, что территория старинного кладбища в деревне Ершнаволок Пряжинского района кого-то заинтересовала, местные жители узнали совершенно случайно. И, конечно, заволновались.

Еще живы родственники тех, кто здесь похоронен. Местные жители уверяют, что на кладбище сохранилось с десяток могил, и некоторые из них до сих пор посещают родные усопших. Не так давно на кладбище на месте бывшего храма жители деревни и дачники установили Поклонный крест. Люди недоумевают, кто же мог покуситься на землю, в которой покоятся кости жителей Ершнаволока? Мы попытались разобраться в этой истории.

Дом Галины расположен рядом с кладбищем. О том, что какие-то странные визитеры появились на территории кладбища и делают замеры, она узнала от соседей. Ей поведали, что в планах нежданных посетителей построить домик, и они были недовольны тем, что здесь установлен Поклонный крест.

Галина рассказала, что на кладбище сохранилось несколько могил, и есть просто холмики, указывающие на старинные захоронения.

«У нас тут праздники религиозные проходят. Священник приезжает, проводит службы, народ собирается. Мы установили крест в честь Святых Петра и Павла. Раньше в Ершнаволоке церковь была, построенная в 1863 году в честь Святых Петра и Павла. Поэтому 12 июля в деревне отмечается престольный праздник, который появился с момента освящения церкви. Она, к сожалению, в 1930-х годах была разрушена. Старинное кладбище - единственное в деревне общественное место, где люди могут прийти с цветами, помянуть усопших. Везде такие места почитают и уважают. А у нас продают, да еще домики строить собираются. Я не понимаю, как так можно»,

- сказала Галина.

Фотография предоставлена местными жителями

По ее словам, за одной могилой точно до сих пор ухаживают родственники усопшего: «Даже оградка сохранилась».

Мария была одной из тех, кто столкнулся с гражданами, претендующими на старинное кладбище: «Все получилось случайно. Я просто прогуливалась по деревне. Вдруг увидела мужчину, который по сугробам возле Поклонного креста ходил. На дороге стояла машина. Женщина фотографировала. Я не удержалась и спросила у женщины, которая находилась на дороге, что они здесь делают? Она сначала ничего не ответила, минутная пауза была. Я уточнила, предположив, что они являются сотрудниками электросетей и хотят здесь столбы поставить. Она ответила, мол, мы не с электросетей. Женщина объяснила, что им предложили несколько участков в Ершнаволоке, и они просто их смотрят. Она у меня спросила, кто ставил Поклонный крест — государство или местные жители? Я удивилась, дескать, какое государство будет Поклонный крест ставить.

Объяснила, что жители деревни скидывались и своими силами установили. А она мне в ответ, что, значит, это незаконно. Я смутилась. Рассказала, что это старинное кладбище, сохранился фундамент церкви, и там кругом могилы.

Попросила присмотреться, ведь из-под снега виднелись два креста над могилами, за которыми еще ухаживают. Одна могила матери учителя, который работал в крошнозерской школе в 1960-1970-е годы. Голов Иван Павлович, был такой заслуженный учитель русского языка и литературы. Он родом из нашей деревни. Внуки и правнуки до сих пор за могилой ухаживают. Только в прошлом году красили оградку и крест. Было заметно, что женщина после моих слов несколько ошарашена. Она недоумевала, зачем тогда предлагают такие участки».

К Марии в ходе разговора подошла подруга, и женщина стала общаться менее охотно. Затем, продолжила моя собеседница, подошел мужчина, и они уехали.

«Но колышек с ленточкой они после себя оставили. Для меня это кощунство. Там наши предки лежат. Должна какая-то память сохраняться»,

- добавила Мария.

Другая местная жительница Татьяна заметила:

«Я каждый раз, когда иду на берег, смотрю внимательно под ноги, чтобы по неосторожности не наступить на чью-то могилку. На этом месте даже кто-то из наших крестик с табличкой установил».

Отец Георгий, который проводит в Ершнаволоке праздничные молебны, был удивлен, что старинное кладбище решили кому-то отдать. «Там и могилки есть, и оградки, и остатки фундамента храма», - сказал он. Отец Георгий убежден, что недопустимо передавать старинное кладбище.

Мы направили запрос в Министерство имущественных и земельных отношений Карелии с просьбой пояснить судьбу земельного участка с кадастровым номером 10:21:0110201:207. В министерстве пояснили, что данный участок передан в аренду для ведения садоводства, огородничества, организации палисадников. Но строительство дома на данном участке запрещено, несмотря на то, что территория входит в зону Ж-1 (малоэтажная жилая застройка». В министерстве сообщили, что у них нет никаких сведений о том, что на данном участке расположено старинное кладбище.

Аналогичный запрос мы направили и руководителю администрацию Пряжинского района Оксане Гаврош. Она подтвердила, что на земельном участке с кадастровым номером 10:21:0110201:207 действительно находится старинное кладбище, «в настоящее время по назначению не используемое».

«При этом какая-либо документация по указанному месту захоронения в распоряжении администрации района отсутствует»,

- сказано в ответе.

Оксана Гаврош со ссылкой на постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года указывает, что «территория места погребения по истечении двадцати лет с момента последнего захоронения может быть использована только под зеленые насаждения».

«Строительство зданий и сооружений на территории места погребения не допускается»,

- сказано в ответе.

Земельный участок 10:21:0110201:207 на кадастровый учет был поставлен совсем недавно — в 2022 году. Оксана Гаврош обращает внимание на то, что полномочия по распоряжению данным земельным участком находятся у министерства имущественных и земельных отношений, которое уже сдало его в аренду физическому лицу.

«В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки Крошнозерского сельского поселения, утвержденными решением Совета Крошнозерского сельского поселения II созыва 19.12.2012 № 4, территория под старым кладбищем отнесена к территориальной зоне Ж1. Малоэтажная жилая застройка. Градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки поселения предусмотрен основной вид разрешенного использования: сады, огороды, палисадники (в пределах границ земельного участка, запрещается палисадники выводить за границы участка). Обращений об изменении территориальной зоны в части указанного участка в администрацию района не поступало», - сказано в ответе от руководителя администрации Пряжинского района.

Так что же происходит? В министерстве имущественных и земельных отношений Карелии землей распоряжаются, но о существовании кладбища ничего не знают. В районной администрации о кладбище знают, но землей не распоряжаются. Так, может быть, прежде чем сдавать землю в аренду, стоит к ней присмотреться?

Передача старинного деревенского кладбища в аренду — это, безусловно, скандал. Граждане, которые платят арендную плату, захотят использовать кладбищенскую землю. Что они там будут делать? Копать огороды, разбивать сады и организовывать палисадники между могилами? Чиновники собственными руками создали прочную основу для будущего конфликта, который, скорее всего, разгорится уже нынешним летом. Как будут реагировать деревенские жители, когда вокруг Поклонного креста начнутся «полевые работы»? Что будет, если арендаторы решат убрать незаконно, как они думают, установленный крест?

Понимают ли арендаторы, что на данном земельном участке запрещено любое строительство? Лично я сомневаюсь. Внешне участок выглядит весьма аппетитно именно для возведения частного дома: прямо у дороги, напротив озера. О чем еще можно мечтать? Тот факт, что участок находится в территориальной зоне малоэтажной жилой застройки, лишь подтверждает опасения, что его взяли в аренду с целью построить здесь жилой дом.

Судя по рассказам местных жителей, арендаторы познакомились с участком, так сказать, в первом приближении. Я уверена, что пока ситуация не зашла слишком далеко, необходимо срочно расторгать договор аренды, извиняться перед арендаторами и оформлять земельный участок в соответствии с его историческим прошлым.

Неужели так трудно понять, что нельзя сдавать в аренду кости наших предков вместе с крестами и фундаментами разрушенных церквей? Неужели не ясно, что цинично в погоне за экономическими показателями «закрывать глаза» на кощунственное отношение к нашей памяти? А если бы кладбище, где покоятся предки чиновников, принимающих подобные решения, отдали кому-то в аренду под огородничество? Так же спокойно они бы себя чувствовали?

Понятно, что подобными риторическими вопросами ситуацию вряд ли можно исправить. Поэтому данную публикацию я прошу считать официальным обращением в карельское управление Роспотребнадзора и республиканскую прокуратуру с просьбой проверить законность передачи в аренду земельного участка с кадастровым номером 10:21:0110201:207.