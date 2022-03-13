Попавшие в ДТП лесовозы заблокировали трассу под Петрозаводском

Очевидцы сообщили о групповой аварии на трассе в районе Деревянного. По сообщению паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», участниками происшествия стали две иномарки и два грузовика. Аавария случилась с утра 13 марта.

Судя по фотографиями, два лесовоза полностью заблокировали проезд. Кабина одного из них оказалась в кювете. Одна из иномарок «повисла» на бруствере.

В комментариях подписчики предупредили, что на дороге скользко. (фото участников vk.com)