Пользователи WhatsApp смогут писать сообщения в другие мессенджеры

Мессенджер WhatsApp вводит новую функцию, обеспечивающую совместимость с другими приложениями по обмену сообщениями. Нововведение позволит писать пользователям других мессенджеров, передает ixbt.com.

Речь идет о Telegram, Snapchat, Viber и других подобных сервисах. Предполагается, что переписываться пользователи этих мессенджеров смогут даже при отсутствии аккаунта в WhatsApp.

В свежей бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.19.8 уже появился новый экран под названием Third-party Chats (сторонние чаты). Экран предоставит пользователю специальное меню для просмотра входящих сообщений от людей, использующих другие приложения. // фото: Webster2703/ pixabay.com