Полный сил сотрудник заповедника «Кивач» неожиданно умер

В воскресенье, 11 июля, трагически погиб Дмитрий Живетьев. Он работал заместителем директора в заповеднике «Кивач», занимался правовыми вопросами. О трагедии сообщили в группе заповедника Вконтакте.

О причинах смерти 43-летнего мужчины в паблике не пишут, но есть информация, что он купался и утонул.

Коллеги называют Дмитрия справедливым и честным, надежным и преданным другом, уважаемым коллегой, чутким и добрым отцом. Сотрудники заповедника также выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Дмитрий Живетьев ранее служил в прокуратуре, параллельно с работой в заповеднике «Кивач» он был юрисконсультом в другом заповеднике - Нижне-Свирском.

Его похоронят в Олонце, попрощаться можно будет в Петрозаводске. Церемония в траурном зале на Вольной улице запланирована на 08:00 14 июля. // Фото: заповедник «Кивач»