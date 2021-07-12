Мужчина в Сегеже убил точным ударом ножа в сердце двоих приятелей

На днях в Сегеже погибли сразу двое местных жителей, которые решили выпить вместе с ранее судимым знакомым. Они отдыхали в квартире, сначала все шло нормально. Потом по какой-то причине троица посорилась, все закончилось плохо, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Инцидент случился вечером 8 июля. Во время внезапной ссоры 42-летний мужчина ударил клинком ножа в грудь сначала одного собутыльника, потом другого. Агрессор был уже прилично пьян, но смог нанести обоим несовместимые с жизнью раны. Потерпевшие скончались на месте ЧП.

Злоумышленника довольно быстро задержали и поместили под стражу, предъявив обвинение в убийстве. Теперь его будут судить и могут отправить за решетку на срок до 20 лет. // Фото: gobalakovo.ru