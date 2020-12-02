Политолог Сергей Белоконев: нас ждут бедность и слабость власти

В четверг в Карелию приезжал бывший глава Росмолодёжи, бывший депутат Госдумы, а теперь известный политолог, научный руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Сергей Белоконев.

В республике он встречался с подающими надежды политическими деятелями и поделился общими прогнозами о политико-экономических факторах электоральных предпочтений в 2021 году.

Экономика: по экспертным оценкам, падение экономики в этом году составит 5%. А в 2021 году нас ждут бедность и слабость власти. И это плохо для «Единой России». Политика Минфина страны – сокращение бюджетов регионов на 2021-й год: зарплаты врачей, учителей будут уменьшать. В следующем году у регионов не будет денег, чтобы эффективно бороться с Covid-19.

Пандемия: возможность для некоторых политических сил. В регионах есть одна ниша, обеспеченная ресурсами, – это богатые люди и люди среднего класса, которых волнует проблема здравоохранения. Они сегодня зажаты внутри страны, никуда не выезжают за ее пределы. У новой политической силы – партии «Новые люди» – есть возможность объединить этих людей, организовать их в партию и зайти в Госдуму.

О малых партиях: проблема всех малых партий – проблема ресурсов. Ни одна непарламентская партия, возможно, только «Новые люди», не сможет собрать ресурсов, чтобы бороться за место в парламенте. С «Единой Россией» можно и нужно бороться за сегменты аудитории.

Патриотизм: в стране есть люди, которые считают Навального патриотом. А люди в Хабаровске абсолютно по-другому понимают патриотизм. Но, к сожалению, для большинства «патриотических партий» их избиратель уже голосует за ЕР и ЛДПР. И с ними сложно конкурировать.

Справка: Сергей Юрьевич Белоконев (род. 20 июля 1977, м. Свобода, Курская область) — российский политический деятель, секретарь Федерального совета молодежного движения НАШИ (2005-2008), депутат Государственной думы пятого созыва (2007—2011), руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (июнь 2012 — март 2014).