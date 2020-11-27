Депутат Мазуровский требует отставки министра здравоохранения Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Мазуровский обратился с письмом к губернатору Парфенчикову, в котором оценивает ситуацию в здравоохранении республики как катастрофическую и требует отставки министра здравоохранения Охлопкова.

Комментируя свое письмо для нашего издания, Андрей Афанасьевич сказал:

– В отличие от работников минздрава, я постоянно бываю в районах. Ко мне ежедневно обращаются десятки избирателей, которые в отчаянии. Они не могут получить ни медицинскую помощь при заболевании коронавирусом, ни какую-либо другую медпомощь. Здравоохранение в Карелии парализовано, и я считаю, что персональная ответственность за это лежит на министре Охлопкове. Человек не справляется с работой, и я не знаю, сколько лет еще нужно главе республики, чтобы увидеть это. Охлопков должен уйти в отставку – и чем скорее, тем лучше. Если не уйдет он, то из отрасли начнут массово уходить профессионалы – те, на чьей самоотверженности еще держатся остатки медицины.

Текст письма Андрея Мазуровского главе Карелии Артуру Парфенчикову мы публикуем полностью, чтобы наши читатели могли сами судить, насколько обоснованны тревога депутата и его требование.

Уважаемый Артур Олегович!

В Республике Карелия в настоящее время сложилась совершенно неприемлемая ситуация с оказанием медицинской помощи населению. Как ни прискорбно констатировать, тысячи наших соотечественников по факту получить ее не могут.

Республика уже превысила общероссийские показатели по заболеваемости COVID-19. По состоянию на 20 ноября в Карелии на 100 тысяч населения выявлено 1802,3 случая, тогда как по России — 1373,5.

Многочисленные обращения граждан при проведении депутатских приемов, информация, поступающая при личном общении с населением и с медицинскими работниками, сообщения в социальных сетях свидетельствуют о следующих проблемах, возникающих на всех этапах и уровнях оказания медицинской помощи:

- граждане с признаками острого респираторного заболевания, члены их семей не могут сдать мазок ПЦР как по причине отказа со стороны медицинских работников («нет показаний»), так и по причине невозможности вызвать врача;

- сдав мазок, жители нашей республики ждут результат от 8 до 14 дней. Вследствие чего, не получив своевременной диагностики, люди (в том числе и члены семей), идут на работу, дети в образовательные учреждения. Таким образом, происходит взрывное распространение инфекции;

- далее граждане сталкиваются с аналогичными трудностями: СКТ-диагностика не назначается, а если происходит, то с существенным запозданием;

- многим заболевшим COVID-19 отказано в госпитализации. Госпитализированные пациенты отмечают недостойный уровень оказания помощи: многие лежат в коридоре и других плохо приспособленных подсобных помещениях;

- пациенты, оставленные для лечения на дому, говорят об отсутствии адекватного постоянного наблюдения со стороны амбулаторно-поликлинического звена. Выделение бесплатных лекарственных средств не налажено, и перспективы его организации не ясны. Кроме того, на протяжении достаточного длительного периода в аптеках Республики Карелия наблюдается острый дефицит противовирусных препаратов.

Считаю, что подобная ситуация стала логическим следствием ошибок, допущенных Министерством здравоохранения Республики Карелия.

Изначально упор делался на децентрализованную систему оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Вместо одной мощной лаборатории, на базе которой может производиться ПЦР-диагностика, это исследование осуществляется как минимум в пяти приспособленных под соответствующие пробы лабораториях различных ЛПУ: Противотуберкулезном диспансере, КВД, Центре по профилактике и борьбе со СПИД.

Отсутствие единого республиканского Центра по борьбе с COVID-19 неизбежно влияет на согласованность действий медицинских работников, и как следствие – на результаты борьбы с инфекцией. Увеличиваются сроки готовности тестов на коронавирус, часть анализов просто «теряется». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.11.2020 № 35 не исполняется.

Аналогичным образом организована СКТ-диагностика. Для данного обследования пациенты по 3-5 человек бригадами скорой медицинской помощи привлеченным санитарным транспортом доставляются в различные ЛПУ города: Республиканскую больницу, Детскую республиканскую больницу, Онкологический диспансер. Одно из следствий такой практики - возникновение очагов инфекции непосредственно в вышеуказанных медицинских учреждениях, высокая заболеваемость среди медицинских работников, многочисленные факты внутрибольничного заражения пациентов COVID-19.

В погоне за положительной отчетностью Министерство использует аналогичную схему и в организации коечного фонда для лечения коронавирусных пациентов. Маломощные подразделения в 30-60 коек развернуты на базе десятка государственных учреждений республиканского здравоохранения: в Центре паллиативной помощи, Наркологическом диспансере, эндокринном отделении Республиканской больницы, Родильном доме им. Гуткина, Республиканском противотуберкулезном диспансере и других. Данные лечебные учреждения не обладают необходимой материально-технической базой для осуществления круглосуточной диагностики, полноценных реанимационных мероприятий.

Стоит ли удивляться, что нам ежедневно сообщают о фактах смерти наших земляков?

Изначально допущенные Министерством здравоохранения Республики Карелия ошибки в организации медицинской помощи порождают последующие большие промахи: отсутствует единая лабораторно-информационная система, интегрированная в медицинскую информационную систему региона. Приказом Министерства в систему включено еще одно «дополнительное звено» - страховые медицинские организации. В связи с рассредоточением коронавирусных пациентов по десятку маломощных стационарных учреждений на базе Республиканской Инфекционной Больницы создан «ситуационный центр» для отслеживания занятости коечного фонда.

При этом медики Карелии ведут героическую работу по оказанию медицинской помощи населению – ситуация сдерживается только благодаря усилиям людей в белых халатах, а не как следствие деятельности в этом направлении Минздрава Карелии.

Позиция Министра здравоохранения Республики Карелия М.Е. Охлопкова направлена только на реализацию собственных амбиций. Способность перекладывать ответственность на других, некомпетентность в решении важных вопросов можно видеть на одном из последних примеров деятельности управленческого аппарата системы здравоохранения республики, когда в разгар пандемии был уволен главврач Республиканской инфекционной больницы И.В. Белкин. Могу констатировать, что в настоящее время М.Е. Охлопков имеет отрицательный имидж в медицинском сообществе Карелии.

Уважаемый Артур Олегович! Для немедленного грамотного решения вопроса по стабилизации эпидемиологической остановки в Республике Карелия требую отставки Министра здравоохранения Республики Карелия М. Е. Охлопкова.

Сообщаю, что письмо продублировано на адрес премьер-министра РФ М.В. Мишустина.

Депутат

А.А. Мазуровский