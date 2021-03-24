«Полис Групп» предлагает квартиры в Санкт-Петербурге

Покупка недвижимости требует взвешенного подхода. Если жилье приобретается с целью инвестиций, необходимо выбрать максимально ликвидный объект, квартиры в котором будут расти в цене. Важными критериями при выборе квартиры являются расположение объекта; качество жилья; благоустройство района; развитая инфраструктура в шаговой доступности; репутация застройщика.

Компания - застройщик «Полис Групп» предлагает рассмотреть для приобретения квартиры в новом жилом комплексе «Полис Приморский». Сейчас купить квартиру в СПб в новостройке выгодно: окончание строительства этого жилого комплекса запланировано на III квартал 2023 года, поэтому квартиры продаются по максимально привлекательным ценам. Покупка квартиры на Комендантском проспекте – это возможность выгодно вложить средства и стать обладателем современного комфортабельного жилья.

ЖК «Полис Приморский» - жилье для комфортной жизни

Если квартиру в новостройке вы выбирайте с целью улучшения условий проживания вашей семьи, то покупка квартиры в ЖК «Полис Приморский» станет оптимальным решением. Здесь вы сможете насладиться свежим воздухом с залива, полюбоваться морскими пейзажами, организовать качественный разнообразный досуг всем членам семьи. Для строительства объекта выбрана уникальная локация – Приморский район отличается большим количеством парков, к прогулкам располагает близость Юнтоловского заказника и побережья Финского залива. На территории комплекса запланировано все для комфортной жизни:

- Собственная школа и 3 детских сада;

- тематические площадки для спорта и отдыха;

- зона стрит - ритейла на первых этажах корпусов;

- многоуровневый паркинг на 880 автомобилей и гостевая парковка;

- уникальный ландшафтный дизайн придомовых пространств;

- высадка большого количества цветущих и вечнозеленых растений.

Новый жилой комплекс «Приморский» расположен на пересечении улиц Плесецкой и Авиаконструкторов. Фасады корпусов выдержаны в естественных природных оттенках, гармонично сочетающихся с окружающим пейзажем. Организация общественных пространств подчинена идее создания безбарьерной среды – удобство входных групп, холлов и лифтов оценят семьи с детьми и маломобильные жители. Квартирография объекта представлена разнообразием планировочных решений: застройщик предлагает квартиры различной площади и планировки. Увеличенный размер окон и панорамное остекление лоджий сделает квартиры светлыми и уютными. Отделка выполняется с применением качественных материалов, покупатели могут воспользоваться услугой «отделка под ключ».

Сейчас на сайте застройщика представлены к продаже квартиры - студии и квартиры традиционной планировки. Количество предложений постоянно сокращается – успейте забронировать понравившуюся квартиру, чтобы совсем скоро отпраздновать новоселье в доме европейского уровня комфорта!

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