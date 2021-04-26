Поликлиника №1в Петрозаводске ищет врачей, медсестер и заведующего

Вакансии врачей, акушерки, медсестер, администратора и заведующего терапевтическим отделением открыты в городской поликлиники №1. Список вакансий опубликовал сегодня карельский Минздрав.

Например, администратору за работу готовы платить от 17 до 20 тысяч рублей, акушерке и участковой медсестре – от 21 500, чуть больше оценили труд медсестры эндоскопического кабинета – от 22 000.

Врачам в зависимости от направления работы готовы платить от 31 тысячи и более 40 тысяч рублей. поликлиника нуждается в участковом терапевте, терапевте, онкологе, инфекционисте, акушере-гинекологе. Конкретная зарплата заведующего не озвучивается, но ее назовут по итогам собеседования. (фото alau.kz)