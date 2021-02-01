Полиция завершила поиски пропавшей в Петрозаводске женщины

Полиция Петрозаводска закончила поиски 50-летней женщины, пропавшей в городе 27 января. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, горожанка ушла из дома, расположенного на улице Лососинской, и исчезла. О ее судьбе ничего не было известно несколько дней. Сегодня полицейские объявили ее в розыск.

Как отмечают стражи порядка, женщину нашли благодаря информации, полученной от горожан. Криминальной составляющей в ее исчезновении нет. Где все это время была пропавшая, не сообщается.

В МВД поблагодарили жителей города и СМИ за помощь в распространении ориентировки. Фото vashgorod.ru