15 мая 2020, 12:28
Происшествия

Полиция разыскивает мужчину, причастного к краже мотоцикла

Транспортное средство угнали в Петрозаводске на Кукковке

Отдел полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску устанавливает личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи. 

По данным МВД по Республике Карелия, он может быть причастен к попытке угона мотоцикла на Комсомольском проспекте в середине апреля.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, сотрудники уголовного розыска просят сообщать информацию по номерам телефонов: +7-960-212-02-43; +7-906-209-60-90.

Конфиденциальность гарантируется.

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