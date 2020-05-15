Полиция разыскивает мужчину, причастного к краже мотоцикла

Отдел полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску устанавливает личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи.

По данным МВД по Республике Карелия, он может быть причастен к попытке угона мотоцикла на Комсомольском проспекте в середине апреля.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, сотрудники уголовного розыска просят сообщать информацию по номерам телефонов: +7-960-212-02-43; +7-906-209-60-90.

Конфиденциальность гарантируется.