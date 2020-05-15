Житель Олонца лишился денег, покупая мотоблок через Интернет

Попытка приобрести товар в интернете привела жителя Карелии к потере денег, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали правоохранительные органы, в преддверии сельскохозяйственного сезона жителю Олонецкого района понадобился мотоблок. На популярной виртуальной доске объявлений он нашел подходящий товар. Судя по анонсу, петрозаводчанин продавал технику за 18 тысяч рублей. В телефонном общении «житель карельской столицы» потребовал перевести предоплату за товар в 3 тысячи рублей. Якобы перевод задатка гарантировал, что тем, кто позвонит после олончанина, будет отказано.

Житель района согласился, деньги перевел. Уверенности прибавило и то, что, продавец попросил адрес электронной почты, куда он, владелец мотоблока, намеревался выслать скан-копию паспорта.

Новый звонок от автора объявления застал покупателя в дороге – тот как раз ехал в Петрозаводск забирать товар и рассчитываться окончательно. У пользователя виртуальной доски потребовали перевести еще 10 тысяч рублей. На аргумент о том, что вот-вот они встретятся лично, последовал ответ «Тогда все отменяется», продавец завершил вызов и на связь более не выходил.

Обманутый житель района обратился в полицию и попросил привлечь к ответственности неизвестного ему абонента. Дома по той улице, которую указал псевдо-владелец мотоблока в Петрозаводске, не существует, а номер телефона, как выяснили оперативники, зарегистрирован и вовсе за пределами Карелии.