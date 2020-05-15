Олончанин украл металлические контейнеры, чтобы сдать на металлолом

Сотрудниками уголовного розыска Олонца раскрыта кража.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Олонецкому району, к ним поступило заявление местного жителя. Мужчина указал, что с его садового участка были похищены три металлических контейнера. Ущерб составил 40 000 рублей.

Оперативники установили, что похищенное имущество в течение недели оставалось без присмотра владельца. Этим обстоятельством воспользовался злоумышленник, который с помощью грузовика с краном вывез контейнеры с участка.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 44-летний житель Олонца. По его словам, он планировал сдать похищенное в пункт приема металлолома, но этим планам помешали полицейские.

Контейнеры изъяты и возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.