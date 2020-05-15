15 мая 2020, 10:37
Происшествия

Олончанин украл металлические контейнеры, чтобы сдать на металлолом

Планам злоумышленника помешала полиция

Сотрудниками уголовного розыска Олонца раскрыта кража. 

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Олонецкому району, к ним поступило заявление местного жителя. Мужчина указал, что с его садового участка были похищены три металлических контейнера. Ущерб составил 40 000 рублей.

Оперативники установили, что похищенное имущество в течение недели оставалось без присмотра владельца. Этим обстоятельством воспользовался злоумышленник, который с помощью грузовика с краном вывез контейнеры с участка. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 44-летний житель Олонца. По его словам, он планировал сдать похищенное в пункт приема металлолома, но этим планам помешали полицейские. 

Контейнеры изъяты и возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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садовый участок
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