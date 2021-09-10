Полиция объявила в розыск подозреваемую Лилию Широких

Правоохранительным органам вновь требуется помощь бдительных петрозаводчан в розыске возможной злоуымшленницы.

Полиция разыскивает Лилию Калервовну Широких, 1984 года рождения. Ее подозревают в умышленное повреждении чужого имущества. В МВД предполагают, что она может находиться в микрорайоне Зарека.

Жителей столицы Карелии, которые увидят разыскиваемую, просят звонить по телефонам полиции: 8 981-405-8521, 8 931-702-1670, 715-327 или 02.