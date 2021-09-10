Прокуратура взяла под контроль дело о гибели туристов на Ладоге

Прокуратура республики взяла под контроль ход доследственной проверки о гибели трех туристов около острова Кильписаарет на Ладожском озере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 5 сентября. Трое мужчин, которые приехали в Карелию из Череповца и Санкт-Петербурга, вышли в Ладогу на моторной лодке. Вскоре лодка перевернулась, все трое погибли. Туристам было от 33 до 35 лет.

Следственный комитет сообщил о начале доследственной проверки по факту гибели гостей республики. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото pixabay.com/fal