Мужчина пробрался в подвал жилого дома и украл чужое имущество

В полицию Калевальского района обратился житель одного из поселков. Он рассказал, что кто-то пробрался в подвал многоквартирного дома и украл электроинструменты. Ущерб превысил восемь тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 24-летний мужчина. Ранее он не имел проблем с законом. Выяснилось, что молодой человек пришел в гости. Выйдя на улицу проветриться, он заметил вход в подвал. Пробравшись внутрь, он украл инструмент, который собирался использовать сам.

Похищенное имущество будет возвращено владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото pixabay.com/geralt