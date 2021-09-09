Следком проверяет гибель трех туристов в Карелии

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели трех мужчин на Ладожском озере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 5 сентября. По предварительным данным, трое мужчин на моторной лодке вышли в акваторию Ладоги. Вблизи острова Кильписаарет лодка перевернулась.

Тела двух туристов в спасательных жилетах нашли на месте происшествия, тело третьего пропавшего обнаружили в воде на следующий день. Всем погибшим было от 33 до 35 лет.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что погибли туристы из Череповца и Санкт-Петербурга. Мужчины приехали в Карелию на рыбалку. Фото pixabay.com/etvse