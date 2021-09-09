09 сентября 2021, 17:08
Легковой автомобиль попал под грузовик на выезде из Петрозаводска
Днем 9 сентября на улице Гвардейской случилось ДТП с участием фуры и иномарки
Два транспортных средства столкнулись днем в четверг на Гвардейской улице в карельской столице. В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что информация о ДТП поступила в 15:10.
На выезде из города врезались друг в друга Hyundai Sonata и грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.
Пока инспекторы только выясняют, кто виноват в аварии. Оба автомобиля получили повреждения. Шофер грузовика не пострадал, а 62-летнего водителя легковушки увезли в больницу.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства аварии. // Фото: источник