Легковой автомобиль попал под грузовик на выезде из Петрозаводска

Два транспортных средства столкнулись днем в четверг на Гвардейской улице в карельской столице. В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что информация о ДТП поступила в 15:10.

На выезде из города врезались друг в друга Hyundai Sonata и грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.

Пока инспекторы только выясняют, кто виноват в аварии. Оба автомобиля получили повреждения. Шофер грузовика не пострадал, а 62-летнего водителя легковушки увезли в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства аварии. // Фото: источник