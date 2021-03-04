Полиция Костомукши задержала двоих распространителей наркотиков

В Костомукше сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили оперативные сведения о том, что в городе неизвестный сбывает наркотик «спайс», сообщает МВД Карелии.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, который сам был наркоманом. В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело.

В ходе реализации оперативных материалов полицейские задержали еще одного подозреваемого – 29-летнего уроженца сопредельного государства, который в настоящее время проживает на территории Карелии.

Во время обыска у второго подозреваемого изъято свыше 100 граммов наркотических веществ, а также оборудование, предназначенное для расфасовки.

По факту покушения на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Фото с сайта springhillrecovery.com