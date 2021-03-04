Пьяный житель Олонца украл велосипед, но потом одумался

В полицию обратился 53-летний олончанин, который заявил, что у него пропал велосипед стоимостью 7 500 рублей, сообщает МВД Карелии.

Владелец хранил его в подъезде, так как был уверен, что сохранность его имущества обеспечивает дверь, оборудованная домофоном.

Полицейские установили, что к хищению причастен 43-летний мужчина, у которого ранее уже возникали проблемы с законом.

Подозреваемый признался, что в тот день приходил в гости к знакомой, которая проживает по соседству с потерпевшим. Уходя, мужчина заметил чужой велосипед и забрал его с собой, однако в дальнейшем одумался и избавился от похищенного.

В настоящее время велосипед найден и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии напоминает гражданам, что, как правило, с приходом весны количество краж велосипедов возрастает. Чтобы не стать жертвой преступления, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Не оставляйте велосипеды без присмотра. Постарайтесь хорошо запомнить, как выглядит ваш велосипед, и какие у него имеются особенности. Рекомендуется сфотографировать его, а также сделать какую-либо метку на раме. Это поможет в поисках в случае хищения.

Фото с сайта seniorschool.ru