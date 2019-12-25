Полицейские накрыли нарколабораторию в Карелии

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что в одном из районов Карелии изготавливается синтетический наркотик. Вскоре эти сведения получили подтверждение. Был установлен 48-летний житель Муезерского района, производивший запрещенные вещества, сообщает пресс-служба МВД.

При задержании стражи порядка изъяли у подозреваемого около 16 граммов различных синтетических наркотиков. Задержанный во всем признался. Он сознался, что синтезировал наркотик дома, затем приезжал в столицу республики, где продавал товар знакомым потребителям.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.