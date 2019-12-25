25 декабря 2019, 09:15
Водитель устроил опасный обгон на «Коле»: пострадала женщина
ДТП случилось утром накануне в Кондопожском районе
Авария на «Коле» в Кондопожском районе произошла 24 декабря в 10:40.
По сообщению ГИБДД, 43-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не убедился в безопасности маневра обгона грузовика «Вольво». Автомобиль выехал на опасном расстоянии перед встречным автомобилем ВАЗ.
Водитель ВАЗа был вынужден сместиться на середину дороги, где произошло касательное столкновение с грузовиком.
В ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка ВАЗа. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь.
Фото: Госавтоинспекция Карелии