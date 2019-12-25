25 декабря 2019, 09:15
Происшествия

Водитель устроил опасный обгон на «Коле»: пострадала женщина

ДТП случилось утром накануне в Кондопожском районе

Авария на «Коле» в Кондопожском районе произошла 24 декабря в 10:40.

По сообщению ГИБДД, 43-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не убедился в безопасности маневра обгона грузовика «Вольво». Автомобиль выехал на опасном расстоянии перед встречным автомобилем ВАЗ.

Водитель ВАЗа был вынужден сместиться на середину дороги, где произошло касательное столкновение с грузовиком.

В ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка ВАЗа. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь.

Фото: Госавтоинспекция Карелии

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ГИБДД по РК
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Кондопожский район