Водитель устроил опасный обгон на «Коле»: пострадала женщина

Авария на «Коле» в Кондопожском районе произошла 24 декабря в 10:40.

По сообщению ГИБДД, 43-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не убедился в безопасности маневра обгона грузовика «Вольво». Автомобиль выехал на опасном расстоянии перед встречным автомобилем ВАЗ.

Водитель ВАЗа был вынужден сместиться на середину дороги, где произошло касательное столкновение с грузовиком.

В ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка ВАЗа. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь.

Фото: Госавтоинспекция Карелии