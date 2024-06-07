Похолодание придет сегодня в Карелию

Сегодня, 7 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +18,+20°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +15, +20°С, по южным районам местами до +25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +16, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +21, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»